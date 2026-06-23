Жители Мытищ спорят в Сети о загадочном светящемся шаре в небе над городом

В мытищинских интернет-сообществах разгорелась бурная дискуссия из-за необычного светящегося объекта, замеченного в небе над городом. Пользователи активно публикуют снимки произошедшего и строят догадки — от шаровой молнии до инопланетного корабля, сообщил REGIONS.

По данным издания, несколько очевидцев независимо друг от друга зафиксировали странное явление над городом. Светящийся шар завис в воздухе на длительное время, перемещался по нестандартной траектории и в итоге бесследно исчез. Кадры с загадочным объектом стремительно распространились по соцсетям, вызвав шквал версий — от природных до космических.

«Сначала подумал, что это просто яркий фонарь или дрон с подсветкой, но объект не двигался, а потом резко пропал. Выглядит очень странно», — поделился житель Мытищ Павел Егоров.

По информации издания, часть пользователей склоняется к мысли, что над жилыми массивами летал беспилотник или экспериментальный аппарат. Другие настаивают на внеземном происхождении объекта.

Свечение горожане заметили после ливня — на опубликованных кадрах отчетливо видна радуга, что подтолкнуло некоторых к версии о шаровой молнии. Это редкое, но вполне объяснимое атмосферное явление. Похожий инцидент в Мытищах уже фиксировали в конце мая: тогда посреди грозы люди наблюдали в облаках яркую сферу, медленно менявшую цвет.

Повторилось ли аналогичное явление или причина свечения иная — официальных разъяснений пока не поступало.

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