Фигуристка Трусова поделилась радостной новостью с поклонниками

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова в соцсетях поделилась с поклонниками своим достижением. Фигуристка возобновила тренировки с начала года после рождения ребенка.

Трусова записала видео во время ожидания рейса. Спортсменка возвращается с Дальнего Востока, где выступала в шоу своего тренера Этери Тутберидзе.

«Из достижений. За время тура я восстановила тройной аксель. Я считаю, это, конечно победа. И даже прыгнула его на публике», — сказала Трусова.

Фигуристка призналась, что элемент ультра-си пока не всегда получается чисто, но заверила, что будет продолжать работу над его улучшением.

Александра Трусова до приостановки карьеры считалась самой «прыгающей» фигуристкой мира.

