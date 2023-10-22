Фигуристка Туктамышева взяла паузу в карьере

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева заявила, что берет перерыв в выступлениях.

«Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», – написала спортсменка в соцсетях.

Она пообещала выступить в этом году в ледовом шоу, а зимой – в прыжковом чемпионате страны.

Елизавета Туктамышева выиграла чемпионат мира и Европы в 2015 году. В этом году она стала бронзовым призером чемпионата России, при этом Туктамышева была на десять лет старше победительницы соревнований, Софьи Акатьевой.