Фигуристка Валиева не стала возвращать медали, которых ее лишили из-за дисквалификации

Спортивный арбитражный суд лишил Камиллу Валиеву медалей, выигранных на нескольких чемпионатах. Спортсменка так и не вернула ни одной награды. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информированный источник. Валиевой было предписано вернуть ряд наград, выигранных на чемпионатах России, а также на первенстве Европы. Тем не менее фигуристка так и не вернула ни одну медаль.

«На данный момент ни одна из медалей не была перераспределена и передана спортсменкам», — указали журналистам.

Срок дисквалификации Валиевой истекает 25 декабря текущего года. С этого момента она сможет принимать участие в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Совет Международной федерации хоккея принял решение продлить дисквалификацию сборной России от международных турниров. Россиян не допустят до мирового первенства в следующем году.