IIHF продлила отстранение сборной РФ по хоккею от международных турниров

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил дисквалификацию сборной России от международных турниров. Сборная пропустит чемпионат мира 2026 года, сообщили на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В конце февраля 2022 года IIHF приняла решение отстранить команды России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине.

Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре отметил, что на протяжении трех лет федерация активно взаимодействовала с IIHF и хоккейным сообществом, стремясь вернуть сборную России на международную арену. За это время российскую позицию начали слышать партнеры.

Он также указал, что одним из доводов против допуска российской команды была безопасность участников, хотя в НХЛ играют более 50 россиян, а представители других видов спорта, включая плавание и шахматы, участвуют в международных соревнованиях без инцидентов.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в шведском Стокгольме и датском Хернинге, а в 2026 — в Цюрихе и Фрибуре в Швейцарии.

Ранее чешский чемпион мира по хоккею Недоманский назвал русских «примитивной нацией».