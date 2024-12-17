Фигуристка Валиева подала в суд очередную апелляцию по делу о нарушении допинговых правил

Камилла Валиева отправила в швейцарский Федеральный суд новую апелляцию по поводу решения о ее дисквалификации. Об этом сообщило РИА Новости.

У фигуристки Валиевой были выявлены следы приема допинга во время Олимпиады в Пекине. В результате Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Валиева подавала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, но это ведомство отклонило документ. Теперь же апелляция была подана заново.

«Мы подтверждаем, что госпожа Валиева подала новую апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии», — указали журналистам в пресс-службе суда.

Спортивный юрист Анцелиович допустила, что эта апелляция может быть связана с решением Международного союза конькобежцев о лишении российской сборной золотых наград за победу в командном первенстве на пекинской Олимпиаде.

Ранее спортивный комментатор Губерниев сравнил дело Валиевой с аналогичным проступком польской спортсменки Иги Швентек. У теннисистки выявили точно такой же допинг, но признали его результатом непреднамеренного употребления. По этой причине полячку дисквалифицировали всего на один месяц. Губерниев предложил брать пример с поляков и грамотно выстраивать свою защиту перед Спортивным арбитражным судом.