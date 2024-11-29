Губерниев призвал перестать уже искать в лесу «дедушку Валиевой»

Напомним, у Швентек в августе 2024-го обнаружили в крови запрещенный препарат триметазидин. Однако после расследования был установлен вердикт, что спортсменка употребила загрязненный препарат якобы непреднамеренно. В результате чего девушка была дисквалифицирована всего на один месяц.

По словам Губерниева, у Швентек, по его мнению, была правильная защита. В результате чего представленные доводы были признаны убедительными.

«А мы сейчас в лесу ищем дедушку Валиевой, который после того раза заблудился, и до сих пор мы ему кричим: „Ау, дед, ты где?“. А он нам не отвечает, не отзывается. И все те люди, которые дедушку видели, они тоже пропали», — отметил комментатор.

Губерниев призвал в таких ситуациях начинать с себя, а не рассказывать всему миру, что «все козлы и у нас двойные стандарты».

«Вот когда мы с себя будем начинать думать о своей стране, а не что у них, тогда у нас будет счастье», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Федеральный верховный суд Швейцарии отказал в удовлетворении апелляции по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Также суд аннулировал ее достижения, начиная с 25 декабря 2021 года.

После завершения расследования по делу о допинге Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года. Золото досталось сборной США, серебро — команде Японии, а бронзу получили российские спортсмены.