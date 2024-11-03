Фигуристка Загитова призналась, что ее сердце свободно

Российская фигуристка Алина Загитова в интервью журналу Hello рассказала , что пока не состоит в отношениях. Спортсменка призналась, что еще не встретила своего мужчину.

Загитова отметила, что для создания семьи необходимо совпадение большого количества факторов, среди которых она отметила поддержку и чувство защищенности рядом с любимым.

На вопрос об отношениях с Егором Кридом олимпийская чемпионка ответила, что это были лишь слухи, которые возникли после ее появления на дне рождения певца по его приглашению.

Ранее сообщалось о том, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая родила второго ребенка.