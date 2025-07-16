Фигуристка Жилина показала на видео, как она расстроена отказом перейти в Азербайджан
Фигуристка Жилина расстроилась отказом в смене спортивного гражданства
Фото: [соцсети]
Международный союз конькобежцев (ISU) отказал фигуристке Веронике Жилиной в смене спортивного гражданства с российского на азербайджанское.
17-летняя спортсменка опубликовала в соцсети видео, где она повисла на бортике.
«Когда узнала сегодняшние новости», — подписала она ролик.
Жилина рассчитывала выступить на Олимпиаде в Италии в составе сборной Азербайджана. Фигуристка побеждала в финале юниорского Гран-при России и завоевывала серебро на первенстве России. Последние два сезона она пропустила из-за травмы.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила о праве Федерации фигурного катания на коньках России предъявить финансовые требования Жилиной в случае смены ей гражданства. Сообщалось, что фигуристка выплатила около миллиона рублей за подготовку и соревновательные костюмы.