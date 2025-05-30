Роднина заявила о праве ФФККР заявить финансовые претензии фигуристке Жилиной

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) вправе предъявить финансовые претензии фигуристке Веронике Жилиной, которая решила сменить спортивное гражданство. Об этом легендарная спортсменка рассказала РИА Новости.

17-летняя Жилина решила выступать за сборную Азербайджана, решение Международным союзом конькобежцев (ISU) еще не принято. Сообщалось, что спортсменка вернула в ФФККР около миллиона рублей, которые были потрачены на нее в течение двух последних сезонов.

«Ей предъявили определенные претензии. За нее платила страна, работали тренеры, а врачи лечили ее. Наверное, нужна какая-то компенсация. Я не знаю, сколько она заплатила федерации и всех других тонкостей. У вас точно есть свидетельство, что она заплатила миллион рублей, наша федерация это подтвердила?» — сказала Роднина.

В апреле Вероника Жилина оказалась в центре скандала. Ее мама и тренер академии «Ангелы Плющенко» Людмила Алферова обвинила тренера Сергея Розанова в том, что пять лет назад он приставал к дочери. Алферову поддержала гендиректор «Ангелов» Яна Рудковская, Розанов назвал обвинения «абсолютной ложью».

Вероника Жилина занималась в «Ангелах Плющенко» с 2020 года, куда перешла из группы Этери Тутберидзе. В 2023 году она стала серебряным призером первенства России и победительницей юниорского финала Гран-при, но затем пропустила два сезона из-за травмы.