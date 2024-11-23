Фигуристы Лопарева и Бриссо вырезали из песни для ритм-танца фразу про русских

Спортсмены вырезали из нее финальную фразу про русских, сообщает спортивный портал sport.ru.

Бывшая российская фигуристка Евгения Лопарева и ее партнер по танцам на льду Жоффре Бриссо, выступающие за Францию, внесли поправку в песню Rasputin группы Boney M. для ритм-танца.

Обычно свое выступление они заканчивают под фразу «Oh, those Russians» («Ох эти русские»). Так заканчивалась композиция на выступлении дуэта на разных турнирах.

Но в Польше, на выступлении на Кубке Варшавы, в конце ритм-танца прозвучала фраза «Oh, those dancers» («Ох эти танцоры»).

Поступок фигуристов вызвал шквал критики у российских зрителей и у заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Почему спортсмены решили убрать фразу про русских из песни, не сообщается, но можно предположить, что это связано с процветанием русофобии в Польше.

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