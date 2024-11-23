Фигуристы Лопарева и Бриссо вырезали из песни для ритм-танца фразу про русских
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Бывшая российская фигуристка Евгения Лопарева и ее партнер по танцам на льду Жоффре Бриссо, выступающие за Францию, внесли поправку в песню Rasputin группы Boney M. для ритм-танца.
Спортсмены вырезали из нее финальную фразу про русских, сообщает спортивный портал sport.ru.
Обычно свое выступление они заканчивают под фразу «Oh, those Russians» («Ох эти русские»). Так заканчивалась композиция на выступлении дуэта на разных турнирах.
Но в Польше, на выступлении на Кубке Варшавы, в конце ритм-танца прозвучала фраза «Oh, those dancers» («Ох эти танцоры»).
Поступок фигуристов вызвал шквал критики у российских зрителей и у заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
Почему спортсмены решили убрать фразу про русских из песни, не сообщается, но можно предположить, что это связано с процветанием русофобии в Польше.
Ранее сообщалось о том, что Илья Авербух поставил трехлетнего сына Льва на коньки.