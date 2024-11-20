Илья Авербух поставил трехлетнего сына Льва на коньки

Фигурист и продюсер Илья Авербух поставил на коньки своего трехлетнего сына Льва. Радостным событием на своей странице в соцсети поделилась супруга спортсмена актриса Лиза Арзамасова.

На кадрах видно, что мальчик сидит на скамейке в новых фигурных коньках. Мама снимает его на видео и спрашивает, рад ли он, что будет кататься вместе с папой.

Несмотря на юный возраст сына, Авербух уже задумывается о его будущем. Он не исключает, что Лев сможет реализовать себя в одиночном катании. Фигурист часто берет с собой сына на репетиции шоу и постепенно готовит к тренировкам на льду. При этом Авербух подчеркнул, что не будет настаивать на занятиях спортом, если у сына не будет к этому желания.

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