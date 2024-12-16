Филипп Киркоров признался в давней актерской мечте

Эпатажный исполнитель Филипп Киркоров заявил ТАСС на премьере комедии «Братья», что хотел бы оказаться в главной роли в театральной постановке режиссера Константина Богомолова.

Филипп Киркоров сыграл одну из главных ролей в фильме «Братья» режиссера Марка Горобец и остался в восторге от опыта. Находиться на съемочной площадке для звезды — привычное дело. Однако помимо кино исполнителя интересует и театр.

В беседе с журналистами Киркоров признался, что его манит история «Король Лир» Уильяма Шекспира. Он выразил готовность сыграть в таком сценарии, если его поставит в Театре на Малой Бронной Константин Богомолов.

«Я хотел бы сыграть в театре у Богомолова. У меня есть мечта — сыграть в пьесе "Король Лир" Шекспира, потому что это про меня. Я бы хотел сыграть самого Короля Лира», — отметил Киркоров.

Артист уточнил, что идея находится в разработке и он уже беседовал с художественным руководителем театра о возможности поучаствовать в проекте.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров назвал цену за выступление на корпоративе в костюме Деда Мороза.