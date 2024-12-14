Киркоров назвал цену за выступление на корпоративе в костюме Деда Мороза

Эпатажный артист Филипп Киркоров в новом выпуске шоу «Кстати» признался, что готов стать главным волшебником Нового года на корпоративе и даже надеть костюм, но лишь огромные деньги. Об этом пишет «Газета.Ru» .

Исполнитель, как и многие российские звезды, активно зарабатывают гонорары в декабре и январе в период новогодних праздников и корпоративов. Заказы идут хорошо, но многие просят, чтобы артист выступал в костюме Деда Мороза. Однако Филипп Киркоров, известный своей любовью к авторским ярким костюмам, ставит свои условия. По его словам, он выступит в красной мантии и с белой бородой, но лишь за сумму более 12 млн рублей. Цена — за один корпоратив.

«Прийти в костюме Деда Мороза, поздравить детишек, спеть песню Viva la Diva. У меня уже 5 заказов на Новый год в этом образе. У меня очень красивый костюм с шапкой Мономаха», — поделился Киркоров.

Заявление артиста сильно удивило Азамата Мусагалиева, Гарика Харламова и Дениса Дорохова. Получается, что за пять выступлений в костюме Деда Мороза артист получит не меньше 60 млн рублей.

Ранее психолог раскрыла, как вседозволенность детей Филиппа Киркорова может повлиять на их судьбу.