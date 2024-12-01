Филипп Киркоров стал крестным отцом первенца Марины Федункив

Об этом он сообщил NEWS.ru.

Раскрывать какие-либо подробности артист не стал.

Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив уже выходит в свет. Она появилась на презентации мини-фильма короля поп-эстрады «Черная пантера». Актриса рассказала, как восстанавливается после родов и призналась, что уже крестила сына.

Федункив три года назад вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Супруг старше нее на 13 лет.

Актриса долго скрывала свою беременность. На недавно стало известно, что она самостоятельно родила первенца, без помощи суррогатной матери — Федункив заранее заморозила свои яйцеклетки.

Ранее сообщалось о том, что Киркоров рассказал о своем душевном состоянии после развода с Пугачевой.