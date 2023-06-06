Филипп Воронин рассказал почему участники КВН ненавидят телеигру

Филипп Воронин, ранее сам играющий в КВН, сейчас является популярным российским комиком. Мужчина объяснил почему участники КВН недовольны телеигрой. Самой главной причиной негатива являются огромные взносы в программу. Такой информацией мужчина поделился во время интервью с интернет-каналом «ГАС».

Воронин отметил, что сам спокойно относится к таким требованиям популярной передачи, в отличии от многих коллег. Также комик рассказал о том, что в КВН нет возможности заработать, но этот проект помогает развиться.

Филипп Воронин был участником команды КВН «Детективное агентство "Лунный свет"». Коллектив состоял из двух участников: Воронина и Тимура Бабъяка. Команда дважды становилась финалистом Высшей лиги КВН.