Кофе и душ не спасут: гастроэнтеролог Неронов назвал безопасный способ пережить похмелье

Гастроэнтеролог Неронов посоветовал при похмелье теплый душ и легкую пищу

Здоровье

Гастроэнтеролог Владимир Неронов назвал безопасный для здоровья способ облегчить состояние при похмелье. Об этом сообщают «Известия».

По словам врача, после обильного застолья следует принять теплый душ, обеспечить себе полноценный сон и покой, а также придерживаться умеренного употребления жидкости. В питании специалист рекомендовал отдавать предпочтение нежирным супам, бульонам, кашам, бананам и другим продуктам, которые хорошо переносит организм.

Неронов подчеркнул, что самый надежный способ избежать похмелья — не употреблять алкоголь. Если человек все же решил выпить, важно не делать это натощак, избегать больших доз и не пытаться снять последствия застолья новой порцией спиртного.

Эксперт также предупредил, что популярные народные методы могут быть опасны. Обильный жирный завтрак способен усилить тошноту и дискомфорт в желудке, а крепкий кофе и контрастный душ создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и провоцируют колебания давления.

Ранее нарколог Чернышова перечислила признаки алкогольной зависимости начальной стадии.

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