Фильм «Барби» начали показывать в кинотеатре одного из сибирских городов

Тюменский кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema стал первым среди отечественных кинотеатров, в котором стартовал показ фильма «Барби». Об этом сообщает Pravda.Ru .

Отмечается, что данная лента является пиратской копией.

Уточняется, что стоимость сеанса составила 300 рублей, при этом билеты были все раскуплены.

Ранее сообщалось, что премьера данного фильма в России планировалась уже этим летом.