Фильм «Барби» начали показывать в кинотеатре одного из сибирских городов
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
Тюменский кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema стал первым среди отечественных кинотеатров, в котором стартовал показ фильма «Барби». Об этом сообщает Pravda.Ru.
Отмечается, что данная лента является пиратской копией.
Уточняется, что стоимость сеанса составила 300 рублей, при этом билеты были все раскуплены.
Ранее сообщалось, что премьера данного фильма в России планировалась уже этим летом.