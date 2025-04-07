Фильм «Батя 2. Дед» возглавил российский кинопрокат

Кинолента «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым в главных ролях стала лидером кинопроката на минувших выходных, собрав 543,5 млн рублей в России и странах, по данным портала kinobusiness.com.

На вторую позицию в рейтинге опустился лидер предыдущей недели — фильм «Мастер» в жанре боевика. За уикенд он собрал в прокате 80,3 млн рублей.

Анимационный фильм «Minecraft в кино» занял третье место в рейтинге: за уикенд в странах СНГ, за исключением России и Белоруссии, кассовые сборы составили 75 млн рублей.

Семейная картина «Пальма 2» стала четвертой по популярности среди представленных на выходных фильмов, собрав в прокате 55,9 млн рублей.

Замыкает пятерку лидеров российского проката фантастическая комедия «Ждун», которая собрала в за выходные 41,4 млн рублей.