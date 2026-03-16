Фильм «Господин Никто против Путина», снятый россиянином, получил «Оскар»

Документальный фильм «Господин Никто против Путина» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм», передает РБК. Награду на церемонии вручения принял режиссер картины Дэвид Боренштейн. Вместе с ним на сцену вышел сорежиссер Павел Таланкин.

Лента создана кинематографистами Дании и Чехии. В ней рассказывается о том, как изменилась жизнь одной из российских школ после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Таланкин является бывшим учителем челябинской школы. Во время своей работы он фиксировал на видео, как менялся учебный процесс после начала конфликта. Спустя два года, летом 2024-го, Таланкин уехал из России. Боренштейн написал сценарий к фильму и помог с монтажом.

Ранее стало известно, что в Наташинском парке подмосковных Люберец два дня снимали сериал «Половинка судьбы».