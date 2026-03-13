Голливуд отдыхает: Люберцы снова стали съемочной площадкой. Местные предлагают переименовать город в «Любервуд»

Люберцы вновь привлекли внимание кинематографистов. На этот раз съемочная группа развернула оборудование в Наташинском парке. Фотографиями с места событий местные жители поделились в соцсетях, вызвав волну обсуждений, сообщил REGIONS.

«В Ухтомке тоже что-то снимают. Все окресности школы в трейлерах, а на Златоустовской скульптур навезли. Голова Ленина, бык, Венера. Выглядит сюрреалитично», — пишет житель города.

В комментариях горожане оживленно реагируют на очередное появление киношников в городском округе. Многие уже в шутку предлагают закрепить за Люберцами статус кинематографической столицы и организовать собственный фестиваль.

«И определиться с возвышенностью, где установим буквы — Любервуд», — добавил люберчанин Юрий.

Интерес к региону со стороны создателей фильмов и сериалов растет. Так, несколькими днями ранее съемки нового проекта для федерального канала проходили в Бронницах. Местных жителей даже приглашали принять участие в массовке через открытый кастинг.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут принять участие в фестивале «Киномаевка».