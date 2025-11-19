Фильм «Красавица» о спасении животных во время блокады Ленинграда выйдет в прокат в феврале

Полнометражный художественный фильм «Красавица», созданный при поддержке телеканала «Россия», выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. Об этом сообщили организаторы.

Сюжет фильма основан на реальных событиях и повествует о героических усилиях сотрудников Ленинградского зоосада по спасению животных в годы блокады, в том числе самой известной его обитательницы — бегемотихи по имени Красавица.

Через доброту и бескорыстную любовь к животным смотрители зоосада сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда. Спасение Красавицы стало настоящим символом единения и гуманизма, доказательством самоотверженности жителей осажденного города.

Проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.