От «Госуслуг» до поквартирных обходов: как Котельники готовятся к голосованию

15 июля в Котельниках состоялось совещание, посвященное предстоящей избирательной кампании. Представители Штаба общественных наблюдателей встретились с председателем Территориальной избирательной комиссии Мариной Лялиной, чтобы обсудить ключевые этапы подготовки к выборам, запланированным на 18, 19 и 20 сентября.



Одной из центральных тем стал порядок дистанционного электронного голосования. С 3 августа по 14 сентября избиратели смогут подать заявку на участие в ДЭГ через портал «Госуслуги». Для этого достаточно авторизоваться, найти соответствующий баннер, проверить личные данные и отправить заявление.



В этот же период будут работать пункты приема заявлений о прикреплении к участковым избирательным комиссиям по фактическому месту нахождения. Эта опция особенно актуальна для жителей новостроек, чья регистрация не совпадает с реальным адресом проживания. Подать заявление можно в МФЦ, в ТИК Котельников или онлайн через «Госуслуги».



С 20 августа начнет работу проект «ИнформУИК». Члены участковых комиссий проведут разъяснительную работу среди избирателей, в том числе поквартирные обходы. Информационная кампания продлится до 15 сентября.



На встрече также напомнили, как жителям узнать номер своего УИК. Это можно сделать через портал «Госуслуги», на информационном стенде в ТИК, по телефону 8-495 550-93-61 или на официальном сайте администрации Котельников в разделе ТИК.



Участники встречи подтвердили готовность к совместной работе и подчеркнули важность открытости на всех этапах избирательного процесса.