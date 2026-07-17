Челябинский палеонтолог-любитель нашел древнюю цикаду и навсегда вписал свое имя в историю науки

Челябинский палеонтолог-любитель Данила Хамитов нашел в Коркинском угольном разрезе крыло гигантской цикады, жившей 200–250 миллионов лет назад, и ученые настолько оценили находку, что новый вид насекомого был назван его именем — Uralontina khamitovi. Об этом сообщает Палеонтологический институт имени А. А. Борисяка РАН.

Отпечаток переднего крыла древнего насекомого был обнаружен на плитке породы, где также сохранились листья растений, что позволило точно датировать находку верхним триасом. По фрагменту цикады исследователи Палеонтологического института РАН восстановили облик: толстое мохнатое тело, напоминающее ночную бабочку, и характерные «глаза» на крыльях, которые служили своеобразной защитой от хищников. В некоторых случаях рисунок на крыльях даже имитировал зубастую пасть, отпугивая врагов.

Эта находка уникальна не только своим возрастом, но и тем, что в России известно всего несколько местонахождений насекомых триасового периода. Каждый такой экземпляр — это окно в мир, который существовал задолго до динозавров и современной фауны. Теперь же имя Данилы Хамитова навсегда вписано в историю палеонтологии, а его открытие войдет во все научные каталоги как образец для изучения.

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