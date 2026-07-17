Трофей после пробежки: звезда марафонов поймала рака-великана в Реутове

Коллекция достижений 82-летней Людмилы Колобановой, почетной гражданки Реутова и 17-кратной чемпионки международных марафонов, пополнилась необычным трофеем. После тренировки на Фабричном пруду легендарная бегунья поймала голыми руками настоящего рака-гиганта и даже вступилась за него перед любопытными прохожими, пишет REGIONS .

Курьезная история произошла на деревянном помосте у воды, где Людмила Колобанова отдыхала после интенсивной пробежки. Спортсменка заметила у берега крупного рака и без колебаний выхватила его из воды. Необычная находка мгновенно привлекла внимание отдыхающих, один из которых попытался бесцеремонно схватить членистоногого руками.

Но «железная леди» Реутова не позволила обидеть панцирного великана.

«Мужчина очень хотел его схватить. Я закричала: „Не трогай его!“ И в шутку дала раку команду: „Ну-ка, быстро на него в атаку!“ А рак словно все понял и зашевелил клешнями», — поделилась Колобанова.

Местные рыбаки подтвердили: Фабричный пруд всегда славился раками, но этот экземпляр поразил всех своими габаритами. По словам очевидцев, в последнее время водоем активно зарастает водорослями, что создает отличные условия для размножения этих привередливых к чистоте воды обитателей.

После короткой фотосессии невольную звезду интернета отпустили обратно в пруд. Рак скрылся в глубине, а знаменитая спортсменка вернулась к подготовке к следующим стартам.