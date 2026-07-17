Сенатор предупредил об утечке данных: мошенники ловят туристов на фейковых виртуальных картах

Российских туристов, планирующих отпуск за рубежом, предупредили о новой схеме мошенников: злоумышленники предлагают оформить виртуальную зарубежную карту для оплаты отелей, такси и подписок, но на деле — просто выманивают паспортные данные и деньги, а карта оказывается фикцией. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сенатор Артем Шейкин заявил, что такие предложения становятся все более популярными, и призвал граждан пользоваться только лицензированными финансовыми организациями. По его словам, аферисты маскируются под финансовые сервисы и обещают туристам удобную оплату за границей, учитывая сложности с переводом средств из России. Однако на практике они собирают персональные данные, реквизиты банковских карт и даже берут предоплату за услугу, которой не существует. В итоге жертва остается и без денег, и без возможности оплатить что-либо за рубежом.

Шейкин подчеркнул, что такие схемы активизировались перед летним сезоном, когда россияне активно ищут способы расплачиваться в поездках. Он напомнил, что легальные банки и проверенные платежные системы не требуют передавать паспортные данные через подозрительные сайты или мессенджеры. Если вам предлагают оформить карту с нереально низкой комиссией или без документов — это почти наверняка ловушка.

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