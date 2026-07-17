Лечо и аджика: как закатать идеальные заготовки на зиму из собственного урожая

Середина лета — горячая пора для дачников: грядки ломятся от спелых томатов и сладкого перца. Самое время делать заготовки. Шеф-повар Алексей Боголюбов рассказал REGIONS , как приготовить аджику и лечо, которые зимой будут напоминать о солнце и не уступят в качестве магазинным аналогам.

Главный принцип удачных консервов — использовать только полностью созревшие овощи и не бояться экспериментировать со специями. Боголюбов отметил, что домашние заготовки выигрывают благодаря натуральному составу и яркому вкусу без лишних консервантов.

«Домашняя аджика и лечо хороши тем, что в них нет лишних консервантов. Если овощи качественные, а банки правильно простерилизованы, вкус получается гораздо ярче магазинного», — отметил Боголюбов.

Аджика, от которой невозможно оторваться

Классический рецепт требует минимального набора ингредиентов: два килограмма томатов, килограмм сладкого перца, пару острых стручков, головка чеснока, масло, соль, сахар и уксус. Все овощи перемалываются в мясорубке, варятся около 40 минут, затем добавляются остальные компоненты — и еще 10 минут на огне. Готовую аджику разливают по стерилизованным банкам.

«Если хочется более насыщенного вкуса, добавьте немного кориандра, паприки и свежей кинзы. Эти специи отлично раскрываются именно в аджике», — посоветовал шеф-повар.

Лечо, которое сохраняет лето в каждой банке

Для этого блюда понадобятся два килограмма перца и столько же помидоров, лук, масло, сахар, соль и уксус. Томаты превращаются в пюре, доводятся до кипения, туда отправляется лук, а следом — нарезанный крупными кусками перец. Через 20 минут варки вливается уксус, и смесь сразу распределяется по банкам.

Главный секрет — не передержать перец на плите. Лучшее лечо получается, когда кусочки остаются чуть плотными. Тогда зимой овощи сохраняют сочность и естественный вкус.

Шеф-повар советует не откладывать заготовки до осени: самые ароматные аджика и лечо выходят именно из первой волны вызревших овощей, когда они максимально наполнены сладостью и солнечным теплом.