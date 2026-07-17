Бюджетные миллионы исчезли: экс-глава российской фирмы пойдет под суд

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Бывший генеральный директор подрядной организации обвиняется в хищении более ₽13 млн, выделенных из бюджета по муниципальному контракту. Суд отправил фигуранта под стражу, сообщает ugra-news.ru .

По версии следствия, коммерсант действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Деньги были перечислены его фирме за работы по муниципальному договору, однако фактически они оказались выполнены не в полном объеме и с нарушениями условий контракта. Средства похищались через обман и злоупотребление доверием сотрудников МКУ «Управление капитального строительства Нижневартовска».

Пресечь преступную схему удалось благодаря слаженной работе регионального управления ФСБ по Тюменской области и УМВД по Нижневартовску. Силовую поддержку операции обеспечили бойцы Росгвардии по ХМАО-Югре.

В отношении обвиняемого возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас правоохранители продолжают следственные действия: проверяются возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности, устанавливаются все соучастники преступления.