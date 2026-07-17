Любовь на ужин: в кастрюле жительницы Подмосковья среди пельменей «расцвела» роза

Жительница Истры Мособласти готовила ужин и обнаружила в пачке обычных пельменей неожиданный сюрприз — изделие из теста, слепленное в форме розы. Покупательница не сразу заметила необычный экземпляр, но, когда увидела, решила поделиться находкой в соцсетях, пишет REGIONS .

В одном из пабликов Истры появилась история, которая вызвала улыбку у подписчиков. Местная жительница купила упаковку пельменей в магазине и, не разглядывая содержимое, отправила продукт в кастрюлю. Но во время варки заметила: среди привычных полумесяцев из теста плавает одна деталь нестандартной формы — настоящая роза.

Женщина призналась, что не ожидала ничего подобного от обычной пачки замороженных пельменей. Свой сюрприз она назвала романтичным подарком и пошутила, что такой бонус, конечно, не бриллианты, но настроение точно поднял.

«В пачке пельменей ожидаешь увидеть все что угодно, но не это. Считаю, это очень романтичный подарок. Это вам не бриллианты», — поделилась впечатлениями жительница Истры.

Вероятно, производитель решил таким необычным способом привлечь внимание к продукции или порадовать покупателей нестандартной формой. Однако не исключено, что на производстве просто случился небольшой сбой, который в итоге обернулся приятным сюрпризом для одной из потребительниц.