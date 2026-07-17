Угроза, таящаяся в траве: как защититься от укуса клеща и что делать, если он уже присосался

Клещи могут быть почти незаметными, но болезни, которые они переносят, иногда серьезно вредят здоровью, пишет The Conversation со ссылкой на Аманду Рум из Бингемтонского университета в Нью-Йорке. Только оленьи клещи ежегодно связаны примерно с 476 тыс. новых случаев болезни Лайма в США, а другие виды могут переносить анаплазмоз, бабезиоз, вирус Повассан и инфекции, способные вызывать тяжелые осложнения.

Лучший способ защиты — не дать клещу присосаться. Специалисты советуют в лесу, высокой траве и зарослях носить закрытую одежду светлых цветов, чтобы насекомых было легче заметить. Репеллент должен работать именно против клещей: не все спреи от насекомых подходят. Одежду и снаряжение можно обрабатывать перметрином, но наносить его прямо на кожу нельзя.

После прогулки или работы в саду важно переодеться, а одежду отправить в сушилку на сильный нагрев примерно на 20 минут: без влаги клещи плохо выживают. Тело нужно внимательно проверить, особенно волосы, уши, пупок, пах, подмышки и область под коленями. Домашних животных тоже стоит осматривать.

Если клещ уже присосался, его нужно снять тонким пинцетом, захватив как можно ближе к коже, и потянуть вверх, но лучше доверить это дело специалистам. Вазелин, масла и мыло использовать не стоит. Место укуса нужно обработать, а при температуре, слабости, боли, сыпи или необычных симптомах — обратиться к врачу и сообщить об укусе.