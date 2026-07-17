Стало известно, во сколько Бородиной обошелся отпуск в Европе вместе с мужем

Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Николай Сердюков устроили грандиозное летнее путешествие по Европе и Турции. По оценкам телеграм-канала SHOT, на который ссылается «Леди.Mail», поездка могла обойтись звездной паре в сумму, превышающую ₽5 млн. За месяц супруги успели побывать во Франции, Италии и Турции, останавливаясь в самых дорогих отелях и путешествуя бизнес-классом.

Маршрут Бородиной и Сердюкова начался с Парижа, где пара остановилась в роскошном отеле Le Metropolitan Paris Tour Eiffel с видом на главную достопримечательность французской столицы. Два дня в этом номере могли стоить около ₽100 тысяч. Стоимость авиабилетов бизнес-классом для двоих превысила ₽1 млн. В Париже телеведущая с мужем также посетили концерт популярного зарубежного исполнителя Бруно Марса.

Из Франции они отправились на остров Капри, где их ждал пятизвездочный отель La Palma Capri. Неделя проживания в этом шикарном месте обошлась примерно в ₽1 млн. Дополнительные услуги, включая аренду камеры для подводных съемок и экскурсию к знаменитому Голубому гроту, могли увеличить расходы еще на ₽250 тысяч. Затем пара переместилась на Сардинию, где также выбрала дорогой отель с проживанием около ₽600 тысяч.

Завершился отпуск в Турции, куда Ксения приехала уже с детьми и матерью. Семья остановилась в популярном отеле Maxx Royal Kemer Resort. Десять дней отдыха в таком месте могли обойтись более чем в ₽2 млн. Кульминацией турецкой части путешествия стал концерт Валерия Меладзе в отеле FashionTV Luxe Resort. Бородина вместе с подругой Дарьей Пынзарь расположилась в VIP-зоне, пока муж оставался с дочерьми.

Стоит отметить, что певец заметил телеведущую в зале и пригласил ее на сцену спеть дуэтом, но Ксения вежливо отказалась, предпочтя остаться зрителем.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина страстно поцеловалась с Николаем Сердюковым прямо на пляже Кипра.