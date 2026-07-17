Как кожа выдает проблемы с сердцем: дерматолог рассказал, о чем сигналят воспаления и высыпания

Проблемы с кожей не всегда касаются только внешности: иногда они могут указывать на более глубокие процессы в организме, пишет TODAY. Дерматолог клиники Mayo Сарания Уайлс объясняет, что кожа не существует отдельно от остального тела, а воспаление на поверхности или высыпания могут отражать системные проблемы.

Особенно хорошо эта связь изучена на примере псориаза. По словам врача, у людей при тяжелом течении заболевания повышен риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. Кроме того, псориаз связан с метаболическим синдромом, для которого характерны повышенное артериальное давление, высокий уровень сахара в крови и нарушения липидного обмена.

Уайлс отмечает, что рекомендации Американской кардиологической ассоциации уже рассматривают псориаз как воспалительное заболевание, повышающее риск для сердца и сосудов. Поэтому его нельзя считать лишь косметической проблемой.

Главный внешний признак воспаления — покраснение. На темной коже оно может выглядеть не ярко-красным, а коричневатым или фиолетовым, поэтому его легче не заметить.

При этом не каждое воспалительное заболевание кожи напрямую связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями: экзема и сухость кожи чаще всего обусловлены нарушением кожного барьера. Однако длительные необычные изменения кожи — покраснение, раздражение, шелушение или воспаление — стоит обсудить с врачом. Людям с псориазом также важно помнить о повышенном риски для сердечно-сосудистой системы и контролировать артериальное давление, уровень сахара в крови и холестерина.