Губернатор Подмосковья в составе российской делегации принял участие во Всемирной конференции по ИИ в Шанхае

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в составе российской делегации принимает участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, она будет проходить в Китае с 17 по 20 июля. Ежегодно в форуме принимают участие более 80 стран и регионов, он посвящен теме «Интеллектуальные партнеры — совместно создаем будущее». Мероприятие объединило сразу два крупных саммита: саму конференцию по ИИ и встречу высокого уровня по глобальному управлению технологиями будущего.

«Наши страны дружат, наши президенты поддерживают все государственные, научные, технические программы. Мы сегодня в Шанхае, чтобы обмениваться опытом, изучить все то, что используется на практике в сфере робототехники, искусственного интеллекта, технологий изготовления „железа“, программных продуктов. Очень полезно и интересно пообщаться, познакомиться с разными компаниями. Важно, что все те продукты, которые мы видим на выставке, каждый год эволюционируют. Сегодня председатель Си Цзиньпинь говорил о том, что сотрудничество России, Китая и других стран глобального юга для всех нас очень важно», — сказал губернатор.

Он принял участие во встречах с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел КНР Ван И, а также Чрезвычайным и Полномочным Послом России в КНР Игорем Моргуловым. В рамках мероприятия также прошло торжественное открытие Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), участников которой приветствовал Председатель КНР Си Цзиньпинь. Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Участникам представили лучшие ИИ-продукты и технологические решения на выставке, которая проходит на площадке WAIC. В этом году среди основных тем: «Передовые технологии и большие модели (Ядро ИИ)», «ИИ-роботы», «Умный город и социальная сфера».

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Разработки в рамках выставки представляют свыше 1,1 тыс. компаний, в том числе китайские «Alibaba», «Baidu», «Huawei», ведущая технологическая компания из Абу-Даби «G42» и так далее. Стенд AI Journey есть и у Сбера, который второй год является партнером WAIC. Там можно познакомиться с лучшими отечественными ИИ-решениями, в числе которых антропоморфный робот Грин на базе модели Green-VLA, флагманская модель GigaChat 3.5 Ultra, Cadrille, Kandinsky 3D и GigaNetwork.

Губернатор в рамках мероприятия рассказал и об использовании ИИ-продуктов в регионе, где реализовано 67 проектов в самых разных отраслях — здравоохранение, образование, стройка, транспорт, чистота во дворах и не только. Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта уже составил около 3,2 млрд рублей. В 2026 году планируется запустить еще 16 проектов.

Московская область и Китай проводят обмен опытом в области управления и использования ИИ в образовательном процессе. В марте в регионе прошла Неделя китайской культуры, в рамках которой шесть школ, в частности Технолицей им. В. И. Долгих, приняли китайскую делегацию. Помимо этого, 12 подмосковных школ подписали соглашения о международном сотрудничестве с образовательными учреждениями Китая. В апреле 100 специалистов и управленцев из 21 муниципалитета прошли стажировку в КНР.

«Мы также были в университете (Фудань), чтобы посмотреть, как устроена университетская программа. И ключевое, что, независимо от факультета — биология это или технические специальности, все завязано на использовании искусственного интеллекта. Сегодня ИИ — неотъемлемая часть обучения, в том числе в школах Китая», — сказал Воробьев.

Среди совместных проектов с КНР в сфере роботизации — будущий запуск компанией CRP ROBOT/ООО «Смарт Импорт» производства промышленных роботов на площади 5 тыс. кв. м в ГИП «Титан» в Ленинском округе. Стороны также сотрудничают в сфере торговли, промышленности и логистики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.