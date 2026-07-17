Пивная ловушка для убийц: дачников научили топить и заливать кипятком испанских слизней

Обычное пиво оказалось смертельным оружием против полчищ испанских слизней, которые оккупировали дачные участки, — биолог Юрий Гниненко раскрыл секретную ловушку: закопайте в землю миску с пенистым напитком, и вредители сами сползутся на запах, чтобы утонуть в хмельном раю. Об этом сообщает Lenta.ru.

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Эксперт объяснил, что испанские слизни — не просто назойливые моллюски, а прожорливые захватчики, способные уничтожить рассаду за ночь. Однако их слабость — непреодолимая тяга к пиву. Достаточно налить немного напитка в неглубокую емкость, вкопать ее вровень с землей, и утром вы обнаружите целое сборище брюхоногих, которые решили отметить «последний ужин».

Если вредителей слишком много, можно использовать даже кастрюлю или ведро. Собранных слизней Гниненко советует не давить, а заливать кипятком или раствором хлорки — это быстро и гуманно. После этого останки упаковывают в плотный пакет и выбрасывают в мусорный бак.

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