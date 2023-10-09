Фильм о гуманитарной миссии клинчан на Донбасс стал призером Международного фестиваля «Братина»

Фильм не просто снят на основе реальных событий, как сейчас часто говорят. Это настоящая хронология одного из гуманитарных конвоев. Его организует глава Клина Алена Сокольская. Руководителя муниципалитета поддерживают местные жители, парламентарии, представители бизнес-сообщества, волонтеры и добровольцы, а также участники БФ «ZOV», Союза десантников городского округа и Клинского Центра помощи мобилизованным и их семьям.

При этом видео снимали не профессиональные операторы. Специалистов клинского ТВ «Поиск» в поездку не приглашали из соображений безопасности. Все события запечатлели сами участники миссии на камеры своих телефонов. Среди тех, кто отправился в нелегкий путь доставить все необходимое, что смогли сообща собрать клинчане, глава округа Алена Сокольская, ее пресс-секретарь Залина Ильясова, Петр Липатов и другие участники гуманитарной миссии.

В итоге получилось современное документальное кино, которое рассказывает об истории только одной поездки. Хотя из Клина на Донбасс конвои отправляют буквально каждый месяц. Вместе с ними передают не только гуманитарный груз, но и тяжелое оборудование для бойцов. Это и те самые «буханки», которые стали чуть ли не самым популярным автомобилем на фронте, машины УАЗ Hunter и квадроциклы. А еще ребятам на передовую доставляют стройматериалы для укрепсооружений, маскировочные сети, форму, продукты, лекарства и самые приятные и долгожданные подарки - посылки из дома и письма от клинских школьников.