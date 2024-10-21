Фильм «Руки вверх!» возглавил кинопрокат в России

Фильм о популярной в 1990-х годах российской музыкальной группе «Руки вверх!» уже вторую неделю кряду держит пальму первенства кинопроката. Как передает портал kinobusiness.com, только за прошедшие выходные картина заработала в РФ и странах СНГ 186,5 млн руб.