Фильм «Руки вверх!» возглавил кинопрокат в России
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Фильм о популярной в 1990-х годах российской музыкальной группе «Руки вверх!» уже вторую неделю кряду держит пальму первенства кинопроката. Как передает портал kinobusiness.com, только за прошедшие выходные картина заработала в РФ и странах СНГ 186,5 млн руб.
Следом за российской картиной идет блокбастер «Ужасающий 3» (87,8 млн руб.). Заработавший 62,1 млн руб. фильм «Граф Монте-Кристо» опустился на третью позицию. Четвертое место занимает кинопремьера недели — победитель Каннского фестиваля «Анора» (55,3 млн руб.).
Замыкает пятерку лидеров российского кинопроката зарубежная кинолента «Субстанция» с Маргарет Куоллис и Деми Мур в главных ролях. Фильм собрал порядка 55,2 млн руб.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетние осужденные в Можайской воспитательной колонии посмотрели фильм «Под двумя небесами».