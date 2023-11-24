Финал кинофестиваля «Зеркало Будущего» пройдет в Подмосковье

Финал шестого Всероссийского кинофестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего» пройдет с 27 ноября по 5 декабря на базе санатория «Солнечная поляна» в Подмосковье.

В рамках первого этапа на конкурс поступили работы от сотен подростков в возрасте от 12 до 18 лет. По итогам экспертного отбора более 110 ребят прошли в финал и получили право участвовать в очном этапе кинофестиваля.

В рамках финала будут организованы учебные площадки по семи направлениям: «Игровое кино», «Анимационное кино», «Документальное кино», «Репортаж», «Видеоблог», «Кинотанец» и «Киномузыка».

Ребятам предстоит не только осваивать профессиональные навыки, искусство сценаристов, актеров, режиссеров, но и создавать новый видеоконтент. Съемки пройдут в самых разных локациях, в том числе в парке «Патриот» и разных городах Подмосковья.

В рамках фестиваля предусмотрена отдельная программа для наставников и родителей. Также запланирован форум «Точки роста детско-юношеского кинотворчества и кинообразования в России».