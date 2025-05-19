Финал конкурса «Голос Шатуры» состоялся в Доме культуры им. Косякова

В Доме культуры имени Косякова состоялся долгожданный финал вокального конкурса «Голос Шатуры». Из множества претендентов, начавших конкурс с 60 участников, до финального раунда дошли 25 сильнейших. Среди них были как опытные профессионалы, так и талантливые любители.

Екатерина Войнюш, как и многие другие участники, отдала дань уважения 80-летию Великой Победы, выбрав для своего выступления песню военной тематики. Екатерина, выпускница музыкально-педагогического колледжа, сейчас находится в декретном отпуске и воспитывает двух дочерей. Музыка сопровождает её на протяжении всей жизни.

«Я с детства пела, потому что мне это было интересно. Потом мама отдала меня в музыкальную школу. Сцена, эмоции от выступления — это то, что мне очень нравится, это неотъемлемая часть моей жизни, которую я никогда не захочу потерять», — поделилась финалистка конкурса.

Конкурс продемонстрировал богатый творческий потенциал Шатуры. Возраст участников варьировался от 16 до 60 лет, что подчеркивало разнообразие талантов. Жюри предстояло сделать сложный выбор, поскольку каждый из финалистов обладал своим уникальным стилем и мастерством.

«Номера и участники все разные, разного возраста, но все очень яркие, динамичные, поэтому жюри сегодня должно проделать колоссальную работу, чтобы выбрать лучших», — начальник управления культуры и туризма городского округа Шатура Лидия Сапарина.

Победу в конкурсе одержала Милена Шишканова, студентка колледжа педагогики и искусств. В качестве награды она получит возможность записать профессиональную радиоверсию своей песни в студии известного продюсера Tinyaka.

Гран-при жюри было присуждено Карине Кубатко, покорившей их сердца проникновенным исполнением песни «Ты не целуй».

Василий Кузьминов, основатель музыкального лейбла «Не Ради Денег», подарил Карине возможность записать песню с профессиональным продюсированием и сняться в клипе группы. Главным призом конкурса стала поездка в Калининград.