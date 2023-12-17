Финал конкурса красоты, таланта и достижений состоялся в Химках

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» прошел финал конкурса «Мисс и Миссис Химки 2023». За титулы главных красавиц округа поборолись тринадцать ярких жительниц в возрасте от 15 до 40 лет. Мероприятие прошло при поддержке химкинского отделения «Союза женщин России».

«Самое главное в конкурсе то, что вы сумели сохранить, а кто-то найти такой дружный коллектив. Я видела, как вы готовились, и вы не конкурировали, а поддерживали друг друга, помогали, советовали, были вместе. Вот, что самое ценное», — обратилась к конкурсанткам председатель химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова.

Участниц поделили на четыре категории: Юная Мисс, Мисс, Миссис и Миссис Классик. В конкурсе были предусмотрены только призовые места. Каждая конкурсантка получила титул, корону и подарки от спонсоров.

Жюри оценивало конкурсанток сразу в нескольких категориях. Помимо визиток, выхода в народном костюме и в вечернем платье, в программе был интеллектуальный конкурс и творческие номера, представляющие талант каждой из претенденток.