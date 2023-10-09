Финал конкурса «Ты-супер» среди долголетов Подмосковья прошел в Егорьевске

Порядка трехсот пятидесяти представителей клубов «Активное долголетие» из 26 городов Подмосковья собрались в Егорьевске на финале конкурса «Ты-супер!». Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства соцразвития.

«От экологии природы до экологии души» — под таким лирическим девизом за звание супер-флорист боролись представители серебряного возраста, которые представляли выставку флористических картин и фито мастер-классы. В кафе здорового питания супер-шефы раскрывали секреты вкусного долголетия и делились полезными рецептами.

Самой многочисленной площадкой стала номинация «Супер-мастер». В творческой мастерской «Хобби — бум» были продемонстрированы различные уникальные техники и методики ручного труда, возрожденные народные промыслы и современные виды рукоделия.

Феерическим финалом на сцене завершился конкурс в номинации «Супер-артист». Всего пять финалистов из Егорьевска, Бронниц, Балашихи, Домодедово и Одинцово поборолись за почетное звание «Ты супер». Пьедестал разделили два финалиста из Бронниц и Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии награждения лучших педагогов поблагодарил учителей и воспитателей области за труд.