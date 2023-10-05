Губернатор Подмосковья поблагодарил учителей и воспитателей области за труд

«Мне кажется, сегодня, как никогда, на учителей русского языка и литературы возложена особая миссия – не только научить грамотно писать, но и воспитать детей, которые бы любили свою Родину и гордились ею. А для этого нужно нам в первую очередь привить любовь к чтению. Для этого мы создаем семейные проекты, читаем современную литературу, приглашаем писателей, многие книги обсуждаем вместе и это вызывает большой интерес у ребят», - добавила педагог.