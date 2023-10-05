Губернатор Подмосковья поблагодарил учителей и воспитателей области за труд
Фото: [Дмитрий Белицкий]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии награждения лучших педагогов поблагодарил учителей и воспитателей области за труд. Мероприятие приурочено ко Дню учителя.
«Школа не только для того, чтобы нести все фундаментальное, традиционное в нашей стране, но еще и чтобы учить детей чему-то новому, полезному, делать сильнее их, а значит и Россию. Я хочу поблагодарить вас за вашу работу, за диалог, за то, что мы можем экспериментировать и не боимся экспериментов», - сказал глава региона.
Как отметила учительница из Химок Анна Супрунова, в Подмосковье созданы все условия для того, чтобы педагоги могли демонстрировать свои достижения. Это вдохновляет развиваться и двигаться вперед, сказала она.
«Мне кажется, сегодня, как никогда, на учителей русского языка и литературы возложена особая миссия – не только научить грамотно писать, но и воспитать детей, которые бы любили свою Родину и гордились ею. А для этого нужно нам в первую очередь привить любовь к чтению. Для этого мы создаем семейные проекты, читаем современную литературу, приглашаем писателей, многие книги обсуждаем вместе и это вызывает большой интерес у ребят», - добавила педагог.
Ранее сообщалось, что губернатор вручил награды лучшим учителям и воспитателям региона.