Финал Кубка Содружества по биатлону отменили из-за отсутствия снега в Мурманске

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила об отмене заключительного этапа Кубка Содружества, который должен был пройти в Мурманске с 30 марта по 6 апреля.

Организаторов подвела погода: из-за ранней оттепели снег в Мурманске растаял, и трасса не соответствует требованиям безопасности. Ранее по этой же причине отказались от проведения традиционного Мурманского лыжного марафона.

В Кубке Содружества по биатлону принимают участие российские и белорусские спортсмены. Было принято решение определить победителей Кубка Содружества по итогам пяти прошедших этапов. Обладателями трофеев стали российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.

