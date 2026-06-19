«Локомотив» хочет вернуть из «Ростова» своего воспитанника

«Локомотив» обсудил детали личного контракта с полузащитником «Ростова» Алексеем Мироновым, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, главный тренер «Локо» Михаил Галактионов видит в Миронове замену Артему Карпукасу, который переходит в «Зенит». Трансфер игрока «Ростова» станет возможен, когда переход Карпукаса будет оформлен официально, потому что сейчас у «Локомотива» нет свободных средств.

Контракт Миронова с «Ростовом» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в €1,8 млн.

Миронов является воспитанником «Локомотива», в 2022 году он был продан из системы железнодорожников в «Ростов» за €250 тыс. В минувшем сезоне полузащитник провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил два мяча и отдал две передачи.

Ранее стало известно, что «Балтика» взяла на просмотр лучшего бомбардира Второй лиги Тимура Мелекесцева из «Текстильщика».