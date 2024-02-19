Финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду состоялся в Красногорске

Шестнадцать лучших гонщиков страны приняли участие в финале личного чемпионата России по спидвею, который состоялся на стадионе «Зоркий» в городском округе Красногорск. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В течение двух дней ведущие спортсмены по мотогонкам на льду из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц определяли победителей и призеров финального этапа и по итогам сезона. Соревнования прошли в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Так, по результатам сезона 2023/2024 титул чемпиона страны завоевал Никита Богданов из Уфы. Динар Валеев из Тольятти стал серебряным призером, а «бронза» у Дмитрия Солянникова из г. Шадринск.

«Спидвей в Красногорск не просто вернулся, он „взорвал“. Если сравнивать первый день и второй, то второй оказался еще зрелищнее. Трибуны такие же полные, но если смотреть за ограждение стадиона, то за стадионом появился третий ряд, людей, которые не попали на стадион. Красногорск — наша гордость, и так было всегда», — отметил генеральный секретарь Мотоциклетного спорта России Евгений Паршин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным открыл на территории стадиона «Авангард» в Домодедово полноразмерный футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом.