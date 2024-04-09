Финал областного турнира по шахматам «Белая ладья» пройдет в Королеве

На следующей неделе в космической столице России городе Королеве начнутся финальные областные соревнования по шахматам «Белая ладья». Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». А победители будут представлять регион на всероссийском этапе турнира.

Примечательно, что участие в соревнованиях примут команды-победительницы II этапа из муниципалитетов, команда-победительница регионального этапа 2023 года, а также команды, допущенные по решению тренерского совета Федерации.

Помимо соревновательной программы для юных шахматистов будет организована экскурсия по городу космонавтов, в Центр управления полетами «Роскосмоса» и в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.