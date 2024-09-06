Финальный заезд Gran Fondo пройдет в Рузе

Финальный заезд Gran Fondo состоится в Рузе в этом месяце, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области. Он станет уже пятым в регионе.

В рамках мероприятия можно выбрать любую из трех дистанций — протяженностью от 30 до 36 километров. Также доступен формат велогонки.

Старт и финиш будут находиться на площади перед зданием муниципальной администрации.

Ранее заезды в рамках серии прошли в Лотошино, Волоколамске, Серпухове и Ногинске.