Финансировавшийся россиянином клуб АПЛ оштрафовали на рекордное количество очков

Эта санкция стала рекордной в истории лиги. Ранее в сезоне 2009/2010 с клуба «Портсмут» сняли 9 очков.

Владельцем «Эвертона» является иранско-британский предприниматель Фархад Мошири. Ранее клуб получал серьезную спонсорскую помощь от компании USM российского олигарха Алишера Усманова. Но в марте 2022 года ливерпулцы объявили о прекращении всякого сотрудничества с российским холдингом.

До санкции «Эвертон» занимал 14-е место в АПЛ. Вычет 10 очков отбросил клуб на 19-ю позицию, в зону вылета. В «Эвертоне» заявили, что подадут апелляцию, считая наказание несоразмерным нарушениям.