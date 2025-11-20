Финский форвард принес извинения защитнику Романову, которого он травмировал

Накануне на последней минуте матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Айлендерс» одержали победу (3:2), звезда «Далласа» грубо толкнул на порт российского игрока. Рантанен получил матч-штраф, а Романов смог покинуть лед только с помощью партнеров.

Журналистка сообщила, что Рантанен принес извинения Романову и заверил, что не хотел нанести ему травму. Ассимакопулос добавила, что ответа финн пока не получил.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в третьем матче подряд и помог своей команде обыграть «Эдмонтон Ойлерз» (7:4).