Овечкин отличился в третьем матче подряд

Капитан «Столичных» Александр Овечкин отметился голом, подправив шайбу в ворота после наброса защитника Джейкоба Чикрана.

Россиянин отличился в третьем матче подряд. На его счету семь голов в текущем регулярном чемпионате. Овечкин забросил 904-ю шайбу в регулярных чемпионатах, а с учетом плей-офф у него уже набралось 981 гол в НХЛ.

Овечкин в минувшем сезоне превзошел достижение Уэйна Гретцки по голам в регулярке, теперь может замахнуться и на общий рекорд канадца, до которого осталось 35 шайб.

Ранее стало известно, что российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов получил травму после грубого приема финского форварда Микко Рантанена.