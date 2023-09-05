«Фиорентина» вновь отдала Кокорина в аренду в кипрский «Арис»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин следующий сезон вновь проведет в аренде в «Арисе» из Лимасола, сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Кипрский клуб заплатит за аренду 250 тысяч евро. По окончании сезона Кокорин станет свободным агентом.

Форвард перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в январе 2021 года, однако не сумел закрепиться в составе клуба Серии А.

Минувший сезон Кокорин уже провел в аренде в «Арисе». В минувшем сезоне в 30 матчах за кипрский клуб нападающий забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. За все время пребывания в «Фиорентине» он провел на поле лишь 219 минут в 12 матчах и не отметился результативными действиями.